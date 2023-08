Effondrement d’un bâtiment à Rufisque : 5 ouvriers évacués, 6 autres piégés sous les décombres Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2023 à 18:04 | | 0 commentaire(s)|

Un bâtiment en reconstruction s'est effondré ce mercredi à la Cité Sipres de Rufisque. Les faits ont eu lieu vers les coups de 10h, a appris lesoleil.sn, de sources concordantes. Une dizaine d'ouvriers étaient sur les lieux au moment du sinistre. Pour l'heure, nous signale-t-on, 6 d'entre eux ont été déjà sauvés par les éléments des sapeurs-pompiers qui ont vite fait le déplacement. Venu s'enquérir de la situation, le maire de la commune de Rufisque Ouest, Alioune Mar, a expliqué que des travaux d'agrandissement seraient à l'origine de ce drame. « Un des ouvriers coincés a, via son téléphone portable, pu être entré en contact avec les sapeurs-pompiers pour leur indiquer sa position », a-t-il rassuré, saluant, par ailleurs, la promptitude des autorités de l'administration territoriale de Rufisque, les forces de sécurité et les délégués de quartiers qui se sont tous mobilisés pour sauver ces ouvriers. Selon d'autres sources de lesoleil.sn, c'est en creusant des tranchés pour ériger la fondation du nouveau bâtiment contiguë à l'ancien que l'immeuble s'est effondré. Pour le moment, les recherches se poursuivent en vue de sortir les personnes coincées. A suivre…. S. GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/effondrement-dun-batiment-a-ru...

