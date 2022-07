Effondrement d'un minaret à Thiès : ce qu'il faut savoir sur les victimes et ce que la police a fait... Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juillet 2022 à 14:33 | | 0 commentaire(s)| À Thiès, les fortes pluies ont provoqué l’effondrement d’un minaret d’une mosquée au quartier cité Senghor, dans la commune de Thiès Est, mardi 19 juillet 2022. Le drame a fait 2 morts et des blessés graves, selon le maire de Thiès Est, Me Ousmane Diagne. Parmi les victimes, il y a le maître coranique et sa fille. Le défunt se nomme Serigne Habib Sougou. Les autres blessés sont des talibés. Alertés par les voisins du quartier, les éléments du Capitaine Khoudia Ibra Mar se sont dépêchés en vue de sécuriser le site et en même temps, d’évacuer les blessés et les deux personnes qui ont perdu la vie au Centre hospitalier régional de Thiès.

Le gouverneur, le sous-préfet de Thiès Sud, le maire de la ville et son collègue de la zone Est, ainsi que les autres autorités, se sont rendus sur le lieu du drame pour superviser les opérations de secours, constater les dégâts et partager avec les familles des victimes, surtout les populations de la commune de Thiès Est, cet triste événement.

Une situation dramatique plonge le quartier dans l’émoi et la consternation totale. Une enquête sera ouverte incessamment pour élucider les circonstances du drame.



Un drame s'est produit ce mardi, un peu avant le crépuscule au quartier Cité Senghor. Les faits se sont produits au cours de la première pluie hivernale.



Le minaret de la mosquée située au robinet Lamp Fall, qui était en chantier, s'est effondré sur le toit de la mosquée qui s'est écroulé sur les personnes qui étaient à l'intérieur, en train d'apprendre le Coran avec leur maître. Bilan, 8 blessés et deux décédés : Le maître coranique Habib Sougou (34 ans) et sa fille Sounghoukhate (6ans) qu'il tentait de protéger au moment de l'incident.



Le préfet de Thiès, Youssou Faye, le maire de ville, le Dr Babacar Diop et le maire de Thiès Est, Me Ousmane Diagne, se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Les victimes ont été acheminées à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène...



