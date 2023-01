Le triangle de la peur existe bien dans la lointaine banlieue de Ndakaaru et des malfrats, armés jusqu’aux dents, y font régner leur loi, au grand dam des citoyens et au nez et à la barbe des pandores. Ce triangle est formé de Keur Massar-Rufisque-Diamniadio, avec des extensions. Le commando qui a sévi avant-hier nuit à Keur Massar n’est-il pas le même que celui qui, entre le 14 et le 21 novembre 2022, s’est baladé entre Zac Mbao, Rufisque, Diamniadio et Keur Balla ? En tout cas, s’ils n’ont réussi nulle part leur coup, ils ont laissé derrière eux trois victimes dont deux décès. Un bandit a été abattu à Diamniadio par les pandores qui ont enregistré un blessé à Keur Balla, alors qu’un vigile s’est fait descendre à Keur Massar. Le modus operandi est le même puisque c’est aux heures creuses de la nuit qu’ils opèrent, à bord de 4x4 volé, armés de fusils et de machettes et l’arsenal de cambriole. Les services de sécurité devraient donc bien fouiller la forêt classée de Mbao qui se trouve dans ce périmètre et constitue un lieu de repli idéal. Parce que quoi qu’on dise, ces malfrats qui ratent souvent leur coup sont une bande d’amateurs à la gâchette facile, dangereux et à ferrer au plus vite.

Waa Ji







Source : https://www.jotaay.net/Effroi_a30108.html...