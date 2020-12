Eiffage et la taxe locative du foncier: le Sénégal "gagne" 7000 F CFA en 07 ans Pour la taxe locative du foncier de l'autoroute à péage, Eiffage a fait "gagner" le Sénégal, sept mille (7000) misérables francs CFA en sept ans, selon Libération.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020

A en croire le journal, il y a des doutes sur le paiement des sept mille (7000) francs CFA par Eiffage qui a raflé, somme toute, la manne de 143 milliards de francs CFA.



Libération indique que lors des négociations, l'Etat et Eiffage étaient partis sur zéro franc CFA, avant de choisir une "somme symbolique".



Sans compter les subventions accordées par l'Etat à...Eiffage.



