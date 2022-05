El Hadji Ndiaye du SNTHBRCS, apporte des précisions sur les 50 milliards FCfa du prêt hôtelier et tance le... Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 08:57 | | 0 commentaire(s)| Le président de la Confédération du Tourisme, Hôtellerie, Bar, Restaurant et Casino (SNTHRCS) , El Hadji Ndiaye est revenu sur le prêt hôtelier qui est en réalité de 50 milliards et non de 75 milliards FCfa. Il poursuit qu'ils ne sont pas du tout contents du ministre du Tourisme, qui est aux abonnés absents et des promesses faites sur la réintégration des employés licenciés, le non licenciement d'ici 2023 et la baisse des tarifs des chambres d'hôtel, n'ont jamais été tenues.



