El Hadji Ousseynou Diouf, ancien international de football: "Je ne regrette rien sur ma vie"

El Hadji Diouf, l’ancienne gloire sénégalaise s’est confiée sur certains moments forts de sa vie lors d’un entretien avec les confrères de BeIN Sport. Selon l’ex-joueur de Liverpool, il n’y a rien à regretter sur sa vie.



« Je vivais dans une famille très pauvre. Tout ce qui m’est arrivé dans ma vie, c’est du mérite, et c’est du bonus. Comment voulez-vous que je regrette quoi que ce soit? Ma grand-mère voulait une seule chose dans sa vie, que je l'emmène à la Mecque, et je l’ai fait. Ma mère est heureuse, et elle est contente de moi. Ma famille, j’ai investi sur eux et sur mes enfants », a confié Diouf.













