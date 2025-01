El Malick Ndiaye a rencontré avec la Coordination de PASTEF en Côte d’Ivoire, pour des échanges renforçant l’engagement militant

XALIMANEWS-À Abidjan, la coordination de PASTEF en Côte d’Ivoire et le Secrétaire national à la communication El Malick Ndiaye, ont tenu une rencontre stratégique. L’occasion d’échanger sur les défis locaux, de formuler des doléances et de réaffirmer l’engagement collectif pour le développement du parti et de la nation. « En ma qualité de Secrétaire national à […]

XALIMANEWS-À Abidjan, la coordination de PASTEF en Côte d’Ivoire et le Secrétaire national à la communication El Malick Ndiaye, ont tenu une rencontre stratégique. L’occasion d’échanger sur les défis locaux, de formuler des doléances et de réaffirmer l’engagement collectif pour le développement du parti et de la nation.

« En ma qualité de Secrétaire national à la communication de PASTEF, j’ai eu l’honneur de rencontrer, ce dimanche 19 janvier, à Abidjan, la coordination de PASTEF en Côte d’Ivoire. Au cours de cette rencontre, les responsables du parti m’ont exprimé leur profonde gratitude pour cet échange fructueux. Nous avons abordé ensemble la situation du parti en Côte d’Ivoire, en mettant en lumière les défis auxquels ils sont confrontés pour animer et dynamiser la vie militante. Ils ont notamment souligné la nécessité de renforcer les bases militantes et de stimuler les activités du mouvement pour accroître son influence et son impact. Par ailleurs, plusieurs doléances ont été formulées, parmi lesquelles la facilitation de la communication avec les autorités compétentes. Ils ont également réaffirmé leur volonté de contribuer activement à la réussite des projets politiques, tout en insistant sur l’importance du travail collectif en faveur du développement national. En réponse, j’ai salué l’engagement et la détermination exemplaire des militants de la coordination. Je leur ai assuré que leurs préoccupations seraient relayées aux instances concernées et j’ai réitéré mon engagement à accompagner le développement de notre parti dans le respect des valeurs démocratiques. J’ai également rappelé que le don de soi, le patriotisme et l’engagement pour l’intérêt général sont des piliers essentiels pour bâtir une société stable, prospère et équitable. » Peut-on lire dans le post d’El Malick Ndiaye, depuis sa page Facebook.

