Elargissement de la carte sanitaire : Le département de Tivaouane sera doté d’un nouvel hôpital

Après Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba, le département de Tivaouane dans la région de Thiès, sera doté d’un nouvel hôpital de niveau 2. Il gardera, le nom du centre de santé (Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh), a annoncé, hier, à Dakar le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il a signé avec son collègue de l’Economie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott, un protocole d’accord portant sur l’hôpital de Tivaouane. Selon le Ministre de la Santé, le nouvel hôpital sera doté d’une architecture et d’une infrastructure innovante avec des services de pointe qui répondront aux besoins de la ville et des localités environnantes. « En mettant en place cette structure moderne, le Président Macky Sall, matérialise son ambition de renforcer le plateau sanitaire de la ville de Tivaouane qui, de par sa position stratégique et son caractère religieux, accueille chaque année à l’occasion du Gamou des pèlerins venant de tout horizon », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr. Il a indiqué qu’avec le développement de la ville et la présence de l’Ufr Santé de l’université de Thiès, le chef d’Etat a jugé utile de doter la ville de Tivaouane d’une structure de plus grande envergure, de réduire les évacuations sanitaires vers Thiès ou Dakar.

Amadou Hott a affirmé que le nouvel hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, sera un établissement moderne et bien équipé. Il a invité le Fonsis qui va exécuter les travaux de respecter le délai de construction qui est de 20 mois. M. Hott a promis que son département continuera de soutenir et d’encourager le Ministère de la Santé, pour le relèvement le plateau médical qui est un élément d’attractivité du Sénégal. Il a donné rendez-vous au Ministre de la Santé, pour la pose de la première pierre et espère que ce sera avant le Gamou 2021.

Le directeur général de Fonsis, Pape Demba Diallo, s’est félicité du partenariat entre le Fonsis et le Ministère de la Santé et de l’Action sociale. Selon lui, ce sera la troisième concrétisation du partenariat entre ce département et le Fonsis. Pape Demba Diallo a remercié le Ministre de la Santé pour cette confiance renouvelée. Il s’est réjoui de cette opportunité donnée à sa structure qui permet de contribuer au relèvement du plateau sanitaire du Sénégal dans un département important économiquement, religieusement et culturellement. « Nous allons faire en sorte que les attentes des autorités et des populations soient remplies en termes de qualité et de délais d’exécution », a souligné le directeur général du Fonsis.

Eugène KALY

Source : http://lesoleil.sn/elargissement-de-la-carte-sanit...