Elargissement de la carte sanitaire : Macky Sall annonce 3 nouvelles structures hospitalières et la réhabilitation de 8 hôpitaux régionaux. Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021

Le président de la République, Macky Sall, a procédé samedi à l’inauguration de l’hôpital moderne de Touba qu’il considère d’ailleurs comme « le plus moderne en Afrique de l’ouest ». Le chef de l’Etat a précisé que la réalisation de cette infrastructure sanitaire de dernière génération pour un montant de près de 40 milliards de […] Le président de la République, Macky Sall, a procédé samedi à l’inauguration de l’hôpital moderne de Touba qu’il considère d’ailleurs comme « le plus moderne en Afrique de l’ouest ». Le chef de l’Etat a précisé que la réalisation de cette infrastructure sanitaire de dernière génération pour un montant de près de 40 milliards de F Cfa entre dans le cadre d’un vaste programme de modernisation des hôpitaux du Sénégal et la remise à niveau du système sanitaire. Macky Sall, qui a exprimé toute sa satisfaction suite à la réalisation de cette infrastructure sanitaire avec une capacité de 300 lits, a également annoncé un vaste programme de modernisation des centres hospitaliers régionaux du Sénégal. « Il s’agira, outre cet hôpital de Touba, ainsi que l’hôpital de Kaffrine, celui de Kédougou et de Sédhiou, d’engager très prochainement les travaux de construction de l’hôpital de Tivaouane, de Mbour, de Saint-Louis. Mais aussi, il faudra réhabiliter les anciens hôpitaux régionaux. Il s’agit de l’hôpital Lucké de Diourbel, de l’hôpital régional de Fatick, de l’hôpital régional de la paix de Ziguinchor, de l’hôpital de Tambacounda, de Kolda, de Louga et de Thiès », a déclaré le président de la République. Il a, par ailleurs, annoncé le démarrage très prochainement des travaux de reconstruction de l’hôpital Dantec de Dakar, l’hôpital Youssou Mbergane de Rufisque et l’hôpital Roi Baudouin. « Nous avons un vaste programme devant nous. Pour Dakar également, nous avons la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec, de l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque ainsi que de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Je vais procéder dès le mois prochain à la pose de la première pierre de l’hôpital d’oncologie de Diamniadio qui sera uniquement destiné au traitement du cancer », a-t-il dit.



Source : http://lesoleil.sn/elargissement-de-la-carte-sanit...

