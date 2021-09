Elargissement du forum, soutien à la presse en ligne, formation des journalistes....les attentes des professionnels de l’information et de la communication Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 12:09 | | 0 commentaire(s)| Des professionnels du secteur de l’information et de la communication sont revenus largement sur l’importance du forum de l’ARTP/Médias, et sur leurs attentes. Ils pensent que ce forum qui en est à sa 5e édition, est très important, car il leur a permis de mieux comprendre les TIC et la mission de l’ARTP. Assane Seye et Cie magnifient la rencontre, saluent l'initiative et félicitent l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes. Ils demandent à l'ARTP de soutenir la presse en ligne, afin que les patrons puissent recruter le maximum de jeunes et l'exhortent à contribuer à la bonne formation des journalistes spécialisés dans les TIC. Ils ont egalement demandé l'élargissement du forum pour que d'autres journalistes puissent en bénéficier.



Accueil Envoyer à un ami Partager