Election 2019: Macky sûr de gagner avec plus de 60% A 58 semaines de la Présidentielle de février 2019, le Président Macky Sall, candidat à sa propre réélection, est d'un optimisme béat. Il a confié à un de ses proches, être sûr et certain de passer au premier tour avec au moins 60% des suffrages. Le chef de l'Etat s'est dit d'autant plus persuadé de sa victoire prochaine que depuis son accession au pouvoir, la marge d'erreur sur ses études d'opinion et sondages lors des précédentes échéances électorales, est au plus de 2 points.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2018 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Apparemment, le chef de l'Etat ne se fait pas de soucis pour sa réélection en 2019. D'après une confidence qu'il a faite à un de ses collaborateurs, il est sûr de rempiler, et cerise sur le gâteau, avec au moins 60% des suffrages valablement exprimés.



D'après les sources de "L'As", si le chef de l'Etat est si euphorique, c'est qu'il a commandité des études et des sondages d'opinion dont les résultats lui sont parvenus, il n'y a guère longtemps. Qui plus est, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, il dispose d'une expérience réelle en matière de renseignements et ne cesse de le rappeler à qui veut l'entendre. A un des ses responsables qui lui exprimait ses inquiétudes lors des législatives, il avait sèchement répliqué ceci: "Je sais comment gagner des élections".



Pourtant, c'est un secret de polichinelle, l'Alliance pour la République (Apr), son parti, est miné par une querelle de leadership et un management approximatif de ses lieutenants, pendant que les alliés de Benno s'emmurent dans un silence assourdissant. N’empêche, le patron des marron-beige est optimiste.



Macky Sall fonde son optimisme béat sur le fait que, dans un passé récent, des études d'opinions qu'il avait fait faire, s'étaient révélées exactes avec une marge d'erreur maximale de 2 points. Or, en l'espèce, des sondages le créditent du taux de 62%. Un bémol insignifiant dans cette conviction de pouvoir gagner au premier tour.



Mais apparemment, le Président Sall minimise la force de frappe de ses potentiels challengers. D'après, notre interlocuteur, très influent dans le cercle présidentiel, le chef de l'Etat est en train de tout faire "pour prendre au Pds tout ce qui est bon", et de décrocher le soutien de Abdoualye Baldé, Aissata Tall Sall, etc, en 2019. Mais puisqu'il a réussi à écarter Karim Wade de la course, et que Khalifa Sall, maire de Dakar et redoutable challenger, risque d’être condamné et mis hors course, il ne faut plus présager de rien.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook