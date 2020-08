Élection à la FIF : Copa Barry annonce que la candidature de Drogba est validée !

L’ex-international Ivoirien, Copa Barry Aboubacar vient de confirmer la validation de la candidature de Didier Drogba à l’élection de la présidence de la FIF.



Nous vous avions annoncé dans l’une de nos précédentes publications que selon l’une de nos sources proches de la FIF, la candidature de Didier Drogba a été validée par la Commission Électorale. En effet, l’ancien portier ivoirien, héros de la finale CAN 2015 remportée par les Éléphants, Copa Barry vient de confirmer nos informations sur sa page Facebook.





Alors que tous les amoureux du ballon rond attendent avec inquiétude le communiqué officiel de la Commission Électorale de la fédération, Copa Barry, proche du candidat de la « Renaissance » a indiqué via sa page Facebook que l’ancien capitaine des Éléphants, Didier Drogba, est enfin un candidat déclaré.



« À mon réveil, je lis ce message : « Bonjour bro ! On est officiellement validé pour la candidature à la FIF ». Signé Didier DROGBA, » a écrit Copa Barry sur son compte Facebook, avant d’invité à travers son message, la mobilisation des internautes pour une victoire de Didier Drogba en septembre prochain. « FAMILLE, la campagne est désormais lancée ! Je vous invite à aller voir les présidents de vos clubs, dans votre localité, votre commune pour dire votre choix et confier votre voix. S’ils vous aiment, ils vous entendront. Continuons à soutenir notre porte-drapeau en changeant nos photos de profil sur les réseaux sociaux par celle de notre Dahizoko, » a ajouté le champion d’Afrique 2015.



Même si Copa Barry a déclaré que la candidature de Drogba a été validée, il nous faudrait attendre le communiqué final de la Commission Électorale de la Fédération Ivoirien de Football qui est prévu pour ce lundi 10 ou au mardi 11 août 2020. Nous restons à l’écoute pour apporter de plus amples informations…