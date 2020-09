Élection municipale /Honorable Cheikh Seck PS : " Si nous voulons des élections régulières, elles doivent être organisées en 2022 car..." Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 18:13 | | 0 commentaire(s)| Haute personnalité au sein de la coalition BBY, et par ailleurs Président de la Commission du développement rural à l'assemblée nationale, Le député Maire Cheikh seck, à travers Jokko de Leral TV, a fait un revu de l'actualité nationale. Courageux dans ses prises de position, le SG de l'union régionale des socialistes de Diourbel a évoqué l'impossibilité d'organiser les élections municipales en 2021 avec le contexte actuel. Entre autres questions, il a abordé la question du troisième mandat, des fonds alloués aux artisans, le parti socialiste, la mairie de Ndindy.... Regardez

Souvent décriée par la population, l'Assemblée nationale est institution qui fait un travail remarquable, constate l'Honorable Cheikh Seck, qui fait savoir que le plus grand travail des parlementaires s'effectue dans les commissions. Malheureusement, il estime que ces travaux sont en grande partie méconnus par la plupart des gens qui critiquent l'assemblée. Au delà des plénières, le député, Maire Ndindy évoque les missions envoyées à l'intérieur du pays dans le cadre du contrôle des politiques publiques de l'Etat. Ainsi dans le cadre de ces missions, il citera celles effectuées dans le nord pour évaluer la production rizière (thiebou walo) qui a permis à l'Etat de faire une commande publique pour écouler le stock mais aussi il rappellera la mission à la SONACOS, qui a permis d'éclairer l'Etat sur la manière irrégulière à laquelle la société a été cédée à Abbas Jaber, et le danger que constitue la privatisation de la dite structure.



Sur le plan politique, Le membre du secrétariat exécutif national du PS et SG du l'Union régionale des socialistes de Diourbel, estime que le Parti Socialiste confirme davantage son encrage dans la Coalition BBY. Nous sommes respectés dans la coalition, et il y a rien d'anormal dans le fonctionnement de la coalition, dit-il. Par rapport à la situation interne du PS, Le Maire de Ndindy juge que leur parti fonctionne normalement. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le PS est un grand parti qui est présent partout dans le pays, et que toutes les personnes exclues, à part Idrissa Diallo de Dalifort, tout le reste habite le département de Dakar. Il demande ainsi, d'attendre les prochaines locales pour savoir s'ils sont vraiment toujours majoritaires au niveau de la capitale.



La tenue des élections municipales en Mars 2021 semble irréalisable selon le député Maire. En effet, il déclare que le contexte actuel qui a retardé le processus électoral et l'audit du fichier électoral demandé par l'opposition ne permettent pas d'organiser des élections en 2021. Ansi, poursuit-il, pour une meilleure organisation des élections basées sur le consensus, les élections municipales doivent se tenir en 2022.





Maire de Ndindy depuis 2014, l'Honorable Cheikh Seck affirme qu'il a un bilan très positif malgré toutes les accusations de ses adversaires politiques, avec qui pourtant il partage la même coalition. Il souligne à cet effet, que c'est sous son magistère que beaucoup de villages ont été électrifiés. À cela s'ajoute l'adduction d'eau pour tous les villages de sa commune. Accusés par ses adversaires d'avoir détourné 50 millions consacré au programme BCI santé, Le Maire de Ndindy a balayé ses accusations qui n'ont aucun fondement dit-il, sinon basées sur des calomnies et qui sont l'œuvre de politiciens encagoulés derrière des jeunes. Il dénoncera par ailleurs, la façon dont les fonds alloués au artisans sont entrains d'être détournés par Le Ministre Dame Diop avec certains responsables de Diourbel qui inscrivent leurs militants dans les listes et plate-formes destinés aux artisans. Le Président Macky Sall a mis en place un programme très ambitieux pour appuyer les artisans impactés mais nous avons constaté à Diourbel, des responsables politiques sont entrain de détourner l'objectif visés en inscrivant leurs militants, a-t-il déclaré. Il fait ainsi savoir à qui veut l'attendre s'il constate une seule personne non artisan recevoir les fonds, il demandera une commission d'enquête parlementaire pour clarifier les irrégularités.



Dans un autre registre, Le responsable du PS estime que rien ne s'oppose à la possibilité d'un troisième mandat pour Le Président Macky Sall. En effet, il interroge la jurisprudence du Président Abdoulaye Wade, qui lui a permis de briguer un troisième mandat en 2012. Si notre coalition estime que Le Président Macky Sall sera leur candidat, nous allons le soutenir dans la mesure où je ne vous pas une personne à la trempe du Président Macky Sall dans ce pays. Il a fait un bilan élogieux que tout le monde apprécie. Donc toutes ces personnes qui parlent du matin au soir la question n'ont aucune légitimité pour l'empêcher de faire un troisième mandat, fulmine t-il.

