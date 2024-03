Élection présidentielle: Le Conseil constitutionnel rejette toutes les propositions du dialogue national Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

Saisi par le chef de l’Etat, Macky Sall, après avoir reçu les conclusions du dialogue national des 26 et 27 février derniers, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les trois propositions émises parles deux commissions. Dans leur décision, les « sept sages » ont d’abord indiqué que « la fixation de la date du scrutin au-delà de la […] Saisi par le chef de l’Etat, Macky Sall, après avoir reçu les conclusions du dialogue national des 26 et 27 février derniers, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les trois propositions émises parles deux commissions. Dans leur décision, les « sept sages » ont d’abord indiqué que « la fixation de la date du scrutin au-delà de la durée du mandat du Président de la République en exercice est contraire à la Constitution ». S’agissant de la demande de reporse du processus électoral, le Conseil a également précisé que « seuls les 19 candidats retenus par la décision nº 4/E/2024 du 20 février 2024 participent au scrutin ». Et enfin sur le maintien du Président en exercice au-delà du 2 avril, les sages ont souligné que « l’article 36, alinéa 2 de la Constitution n’est pas applicable au cas où l’élection n’a pas lieu avant la fin du mandat en cours ». S.GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/election-presidentielle-le-con...

Accueil Envoyer à un ami Partager