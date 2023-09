Election présidentielle de 2024: Pape Djibril Fall dénonce le Président Macky Sall et Amadou Ba sur diverses questions cruciales Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 14:37 | | 0 commentaire(s)| Le candidat aux élections de 2024, Pape Djibril Fall, soulève plusieurs questions brûlantes qui préoccupent les Sénégalais. Parmi elles, l'incident de Derklé, la problématique de l'immigration clandestine, l'exploitation des ressources naturelles du Sénégal par les occidentaux, et l'absence d'un ministre de l'agriculture en pleine campagne agricole. Fall pointe du doigt le Président Macky Sall et son Premier ministre Amadou Ba, les accusant de ne pas avoir pris des mesures appropriées pour résoudre ces problèmes cruciaux.



