Election présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal: Les étapes à franchir pour être sur la ligne de départ Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2023 à 19:19 | | 0 commentaire(s)|

Après la dernière révision exceptionnelle des listes électorales et la récente modification du Code électorale, les tâches et opérations pré- électorales en perspective du prochain scrutin présidentiel se poursuivent. D’autres étapes (collecte optionnelle de parrains, dépôt de candidatures, publication des listes des candidats retenus, désignation des plénipotentiaires au niveau des Préfectures…), restent à franchir pour […] Après la dernière révision exceptionnelle des listes électorales et la récente modification du Code électorale, les tâches et opérations pré- électorales en perspective du prochain scrutin présidentiel se poursuivent. D’autres étapes (collecte optionnelle de parrains, dépôt de candidatures, publication des listes des candidats retenus, désignation des plénipotentiaires au niveau des Préfectures…), restent à franchir pour les nombreux candidats déclarés pour être sur la ligne de départ le 25 février 2024. Les choses sérieuses vont commencer pour la pléthore de candidatures déjà déclarées pour briguer la magistrature suprême du Sénégal le 25 février 2024. Pour une pleine expression de la volonté politique du peuple, il leur revient de se conformer aux formalités pré-électorales spécifiées par la loi électorale aux fins de mobiliser pour convaincre les citoyens -électeurs potentiels. À cet effet, il leur reste d’accomplir d’autres tâches et opérations pré-électorales pour être parmi les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Dans cette optique, après la dernière révision exceptionnelle des listes électorales et la récente modification du Code électoral, les candidats déclarés pour être sur la ligne de départ le 25 février 2024 devront faire le dépôt de la caution et de la collecte optionnelle de parrains qui démarre le 28 août courant, soit 150 jours au plus tard avant la présidentielle, tel qu’arrêté par le Ministre de l’Intérieur chargé de l’organisation matérielle des élections. Quel que soit son statut, l’article L. 120 du Code électoral dispose qu’ « un électeur ne peut parrainer qu’un candidat ». Avec la récente révision de la Constitution et la modification du Code électoral, le taux de signatures requis représente 0,6 % au minimum et 0,8 % au maximum du fichier général. Ces électeurs doivent être domiciliés au moins dans sept régions, à raison de 2000 au moins par région, et le reste réparti sans précision de quota dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques et consulaires. À côté de ce parrainage citoyen, il y a le parrainage des élus pour un candidat à la présidentielle, avec 8 % des députés à l’Assemblée nationale (13 députés) ou encore 20 % des chefs d’exécutifs territoriaux (120 présidents de Conseil départemental et maires), dont la répartition géographique est déterminée par décret. Ce parrainage optionnel sera suivi du dépôt des candidatures durant la période incluse du 11 au 18 décembre 2023. S’ensuivront la publication des listes des candidats retenus, puis la désignation des plénipotentiaires au niveau des Préfectures le 22 janvier 2024. La campagne pré-électorale sera suivie de la campagne électorale proprement dite qui va durer 21 jours pour être clôturée l’avant-veille du scrutin présidentiel prévu le dimanche 25 février 2024. Mamadou Lamine DIÈYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/election-presidentielle-du-25-...

Accueil Envoyer à un ami Partager