Elections Législatives 2022 : BBY de Kaolack, engagée derrière les candidats, se consacre à un investissement humain dans les artères du quartier Léona

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juillet 2022 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|

Quoi de plus beau que d'assainir son milieu proche pour démarrer une campagne électorale ? C'est en effet la logique adoptée par les jeunes de coalition BBY de Kaolack, engagés derrière les candidats aux législatives dans la capitale du Saloum. Ainsi, la journée du mercredi 13 juillet a été consacrée à un investissement humain dans les artères du quartier de Léona dans lequel se trouve leur lieu de convergence communément appelé permanence. La convergence des jeunes Kremiste en a profité pour encore vanter l'image de leurs candidats. Les populations convaincues par le geste et la moralité des candidats ont tous adhéré en participant massivement à cette journée de nettoiement et ont promis de donner une victoire éclatante à la majorité présidentielle au soir du 31 juillet 2022.