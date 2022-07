Elections Législatives 2022 / Pour une meilleure place de l’artiste : le mouvement « Culture Bi Nak » décide d’accompagner BBY

Baba Hamdy, initiateur du mouvement « Culture Bi Nak » a plaidé la place de la Culture dans les programmes des différentes listes en compétition pour les élections législatives de juillet 2022. Le mouvement Culture Bi Nak, constitué de plusieurs regroupements de femmes, d’artistes et d’artisans évoluant dans le domaine culturel, ne veut plus être à la queue des préoccupations des politiques. D’après Baba Hamdy, les membres du mouvement ont eu à s’entretenir avec plus plusieurs entités politiques, avant de décider de lier alliance avec Aminata Touré, tête de liste de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. Il indique que le programme de cette dernière est la plus proche des attentes des artistes. Raison pour laquelle, le mouvement « Culture Bi Nak » a décidé de l’accompagner dans sa quête de majorité à l’Assemblée nationale.