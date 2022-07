Elections Législatives/ Accueil de Mimi Touré : déferlante foule humaine à Tamba Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 17:22 | | 0 commentaire(s)| Dans cette région connue, aussi, pour sa faible densité démographique, le record de mobilisation, jusqu’ici, a été battu. Cette prouesse est le fruit de l’unité retrouvée des responsables, laquelle est symbolisée par cette banderole géante, à l’effigie de tous les leaders locaux, trônant au milieu du stade dont les tribunes et alentours étaient noirs de monde. La capitale du Sénégal oriental a fait le plein au stade municipal pour accueillir la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

La main courante est pleine comme un œuf. Une véritable démonstration de force des leaders locaux qui, dans l’unité, travaillent pour le triomphe de Bby au scrutin du 31 juillet 2022. Au son du « Benno dieul ndamli », les militants des différentes tendances locales rivalisent d’engagement et de détermination dans le fair-play et le respect.



Les interventions sont entrecoupées de chants de satisfaction de la part des militants qui entonnent « jerejeuf, Macky Jerejeuf, Contaan naniou ». Bon présage quant à l’issue du scrutin. Au moment de faire son speech, Mimi Touré, porte-étendard de Bby, affirme : « nous n’avons aucun doute que la victoire sera éclatante ici, à Tambacounda. C’est la ville de mon enfance, celle où j’ai étudié mais c’est aussi là où repose à jamais, ma petite sœur ».



Loin de s’arrêter en si bon chemin, Mme Touré renseigne que le «President Macky Sall s’est engagé à ouvrir l’université de Tambacounda dans les meilleurs délais. Il va ressusciter le rail pour faciliter davantage les mouvements des populations ».



La tête de liste de Benno conclut en précisant que l’émergence du département préoccupe au plus haut point le chef de l’Etat. Il a démarré un important chantier ici au Sénégal oriental. Donnez-lui, donc, la majorité pour achever définitivement son œuvre ».



































