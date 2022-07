Elections Législatives/ Rosso-Richard Toll: Le Walo relève le pari de la mobilisation Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 21:46 | | 0 commentaire(s)| Walo, pays des femmes vaillantes, pays de Dieumbeut Mbodj, terroir de Ndate Yalla et terre de refus, à l’unisson, semble valider le choix porté sur Aminata Touré pour conduire la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Hommes, femmes, jeunes et enfants, sortis en masse, ont acclamé le porte étendard de Benno comme pour lui prédire un triomphe au soir du 31 juillet.

La population a tenu le coup en cette mi journée où le thermomètre frise les 40 degrés. Rosso et Richard Toll restent encrées dans Bby et fidèles à son Président Macky Sall. Un attachement qui touche au plus haut point le Premier ministre Aminata Touré. Ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué d’affirmer devant la foule et les leaders politiques locaux.



Richard Toll a été capitale du Walo en une matinée. Tous les responsables locaux s’y sont retrouvés. On est tenté de l’avouer. La cité sucrière aura battu des records d’affluence et de mobilisation. Un monde fou que Richard Toll n’avait pas vu défiler sur ses terres depuis des lustres l’a envahie. Les 11 communes du département avaient été remportées, haut la main, par Benno, lors des dernières locales. Aujourd’hui, toutes les listes parallèles, vaincues à l’époque, ont rejoint la mouvance. Ce qui augure une victoire écrasante au soir du 31 juillet.



Suffisant pour que Mimi Touré affirme que « Le Walo, une terre d’histoire, d’honneur et de dignité figure en bonne place dans les politiques publiques, initiées par le Président Macky Sall ».



Elle rappelle qu’à l’image des autres contrées du Sénégal, le département de Dagana a été bien servi en investissement. «En atteste, « la réhabilitation de l’axe Richard Toll-Ndioum, le relèvement du plateau technique par la construction d’un nouveau centre de santé… Une attention particulière a également été accordée aux jeunes et aux femmes de ce beau terroir. Ils ont ainsi bénéficié d’un accompagnement à hauteur de 5,9 milliards FCfa de la part de la Der (2,9 milliards) et le Fongip (3 milliards). D’autres projets sont en train d’être mis en œuvre par l’Etat du Sénégal.

































