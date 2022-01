Elections Locales / Matin du scrutin à Koungheul : le vote se déroule dans le calme avec un grand rush à l’école 3

Ce dimanche 23 janvier est une date historique dans l’agenda de la République du Sénégal. En effet, sur les candidats en lisse pour les mairies et le conseil départemental, les électeurs devront choisir. Les Koungheulois ne sont pas en reste car ils sont sortis ce matin aller voter. Dans la commune de Koungheul, le scrutin se déroule dans le calme et la sérénité avec un grand rush à l’école 3 et moins d’affluence au niveau des centres de vote 1 et 2. Il y a cinq centres à savoir les écoles 1, 2, 3, 4 et 5. Les plénipotentiaires ou candidats se disent pour le moment satisfait de la transparence du scrutin.



Les électeurs ont envahi tôt ce matin les centres de vote à Koungheul, les uns pour remplir leurs devoirs civiques et les autres pour représenter leur candidat dans les bureaux de vote. Le scrutin se déroule dans le calme et la sérénité.

Au niveau de l’école 3, il y a 9 bureaux de vote, les électeurs sont massivement venus voter, c’est le centre témoin au point que qui gagne Ecole 3 gagnera logiquement la commune de Koungheul. L’école 1 a 4 bureaux de vote et le centre de l’école 2 il y a 2 bureaux. Ce que nous avons remarqué dans ce matin du scrutin, c’est que les bureaux de vote n’ont pas beaucoup de monde à l’école 1 et 2, peut-être d’ici à l’après-midi, ils vont voir davantage de citoyens s’acquitter de leurs devoirs. A l’école 4, les bureaux de vote sont au nombre de 4 et le centre de l’école 5 a, quant à lui, 5 bureaux aussi.



Cependant, un constat est fait : à Koungheul les électeurs qui vont voter aux centres 1, 2 et 5 ne sont pas sortis et il n’y a pas d’affluence dans ces lieux de vote pour le moment. Par contre on a noté un grand rush aux écoles 3 et 4

Selon ELHADJI TOP, candidat PLD And Soxali au conseil départemental de Koungheul, le vote se déroule normalement dans le calme sans problème. Mais, Il déplore quand même le manque d’affluence dans certaines écoles : « le scrutin se déroule dans la paix et la sérénité même s’il n’ y a pas pour l’instant beaucoup d’affluences. Je demande aux électeurs de venir massivement voter ».



C’est le même son de cloche qu’on entend aussi chez les candidates au conseil départemental Adji Nafi NGOM de Wally Sénégal et Socé Diop DIONNE de la coalition BBY apprécient le début du scrutin à Koungheul.

Depuis l’école 5 où il se trouve, Madiaw MBENGUE estime que le vote se passe dans le calme et la paix. A l’école 5, Mamadou Diouf dit KAW de la coalition BBY se dit pour le moment satisfait du scrutin et appelle les jeunes à aller voter.

Cependant, le candidat de la COALITION Yewwi Askan Wi, Mamadou Lamine GUEYE dans la commune de Koungheul salue le calme qui règne dans les centres avant de fustiger les achats de consciences dans les centres de vote : « voter est un devoir citoyen, voter est un acte républicain alors personne ne se laisse influencer » le candidat lamine Gueye.