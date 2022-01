Elections Locales: Voici les résultats au Bureau 9 du Lycée Valdiodio Ndiaye, énorme surprise

Au Bureau 9 du Lycée Valdiodio Ndiaye, Benno Bok Yakaar et Yewwi Askan Wi ont été largement battus. C’est And Nawlé de Serigne Mboup qui arrive devant avec 182 des voix, BBY compte 37 et 7 pour YAW.



Bureau 9 – Lycée Valdiodio Ndiaye Kaolack





Nombre de votants 238



And Nawlé 182



Benno bokk yakaar: 37



Yewwi askan wi : 7



Mpd liggeuye: 1



Jami gox yi : 2



Gox yu bess: 1



Gueum Sa Bopp : 2



Bulletins nuls :2