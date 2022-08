Élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales : L'implication des jeunes est plus qu'une urgence Rédigé par leral.net le Samedi 13 Août 2022 à 16:39 | | 0 commentaire(s)| Conscients de notre engagement inconditionnel auprès de nos concitoyens, soucieux de l’émergence du pays.

Nous, collectif des jeunes candidats à la candidature au Haut Conseiller des Collectivités Territoriales, réaffirmons notre attachement à nos territoires et comptons apporter une touche innovante à la gestion locale conformément aux principes de l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons décidé, en déclarant nos candidatures à renforcer la participation active des acteurs territoriaux par la proposition d'un nouveau statut pour l’élu.

Ainsi, la correction de l’incohérence territoriale sera une de nos priorités. De par nos énergies juvéniles, nous apporterons du sang neuf tout en accompagnant concrètement les politiques publiques territoriales. Tel est l’engagement des jeunes candidats leaders de la grande coalition BENNO BOKK YAKAAR . Il s'agit pas d'un conflit de génération car nous sommes convaincus qu'on ne gouverne pas en opposant les jeunes aux plus âgés, les travailleurs aux chômeurs, les hommes aux femmes...



Il est temps, il est grand temps que cela change vraiment. C’est à dire l’implication des jeunes dans les instances de prise de décision est plus qu'une urgence. Ceci est un signal fort pour le Président Macky Sall qui a toujours donné une oreille attentive à sa jeunesse.



LA LISTE DES MEMBRES DU COLLECTIF DES JEUNES CANDIDAT À LA CANDIDATURE POUR LE HCCT



1/ Binta Sada Aw : Conseillère municipal Ndioum/Podor

2/ Amy Top : Conseillère ville de Dakar;

3/ Mamadou Mouride Diouf : Conseiller Fatick

4/ Mansour DIOUF : Conseiller Municipal DJILOR/Foundiougne

5/ Néné Diallo : Conseillère Municipal Nioro du Rip

6/ Hamet Sakho : Conseiller Départemental à GOUDIRY;

7/ Djiby BA : Conseiller Municipal Keur Massar

8/ Sara Sall : Conseiller Municipal Maleme Niani/Koumpentoum;

9/ Ndeye Awa Djimby Diouf : Conseillère Municipal DYA/Kaolack

10/ MOUSTAPHA BA : Conseiller Municipal Pikine

11/ Magatte NGOM : Conseiller Municipal Keur massar

12/ Matar BA : Conseiller Municipal Keur Massar

13/ Sophia Gueye: Conseillère Municipal Médina/Dakar

14/ Amadou Diagne : Conseiller Municipal Fatick

15/ Pathe DIOUF : Conseiller Départemental à Tambacounda.

16/ Marie Diop: conseillère municipale Joal- Fadiouth

17/ibrahima Drame conseillé municipal tamba. 18/Mamadou samba Diallo conseiller municipal commune d'orkadiere/Kanel

19 /Ndeye marem sarr bambeye

