Élections fif : à cause de Drogba, la fifpro suspend l’afi

L’information est tombée comme un couperet. La FIFPro a annoncé la suspension de l’association des footballeurs ivoiriens (AFI) à travers un communiqué officiel publié ce jeudi 23 juillet.

Le président du syndicat des footballeurs professionnels Phillipe Piat, a expliqué que cette sanction est une « réponse au cas d’extrême urgence engendré par la décision de l’AFI, dont les retombées internationales et transfrontalières sont susceptibles d’impacter négativement la Côte d’Ivoire et au-delà, la défense des footballeurs, objectif prioritaire de la FIFPro et de ses membres ».

Dans la pratique, il est reproché à Cyril Domoraud, président de l’AFI, d’avoir attribué, de façon illégale, le parrainage des footballeurs ivoiriens à Idriss Diallo dans le course à la présidence de la FIF, aux détriments de Didier Drogba, membre de l’association. Il est pourtant stipulé dans ses textes, que l’association se soit obligatoirement de soutenir un des ses membres si ce dernier se présentait à une quelconque élection sportive.

Cette suspension remet donc en cause le parrainage attribué à Idriss Diallo. Didier Drogba marque un bon point.

