Élections législatives : Dame Mbodj officialise son adhésion à Yaw En perspective des élections législatives du 31 juillet prochain, la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW), qui regroupe Ousmane Sonko de Pastef, Khalifa Sall et Barthélémy Dias de Taxawu Sénégal, Déthié Fall du PRP, entre autres, ne cesse d’enregistrer des adhésions. Et pas des moindres. Dame Mbodj vient d'officialiser son adhésion à Yaw.

Après Guy Marius Sagna de FRAPP et le journaliste Adama Gaye, entre autres, Dame Mbodj officialise aussi son compagnonnage avec YAW pour ces prochaines joutes. Son adhésion a été officialisée ce matin. Pourtant, depuis fort longtemps, ses détracteurs lui reprochaient un parti-pris dans ses sorties pour le leader de Pastef, dans l’affaire « Sweet Beauty ».



Des accusations qu’il a toujours réfutées, évoquant une position de principe. Dame Mbodj fait partie d’un groupe de nouveaux adhérents reçus ce matin, vendredi 29 avril 2022, par la conférence des leaders de YAW, au siège du PRP.



Il s’agit de Dame Mbodji, Mamadou Lamine Dianté, Maïmouna Bousso, Demba Diop, Serigne Babacar Diop, Coumba Ndofféne Diouf Ndiaye, Assane Dia..., renseigne Déthié Fall, dans un communiqué rendu public.



À noter, par ailleurs, que le chef de l’État, Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) continuent de piocher dans les rangs de YAW, en procédant à des débauchages de maires élus aux élections locales dernières, sous la bannière de la coalition de l’opposition.











Sud Quotidien

