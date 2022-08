Elections législatives: La Task Force APR félicite le peuple sénégalais pour sa maturité

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Août 2022 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

Face à la Presse, la Task Force républicaine APR est revenue sur les dernières élections législatives qui ont consacré une majorité à la coalition Benno Bokk Yaakaar tant en nombre de voix ( 1 518 137 suffrages obtenus), de départements gagnés ( 29 sur 46), qu'en nombre de députés ( 82 ).

Ainsi, la Task Force Républicaine a félicité le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique et son sens des responsabilités. Non sans oublier tous les acteurs du processus électoral qui se sont convenablement acquitté de leurs missions pour permettre au Sénégal, comme est de tradition, d'organiser des élections libres et transparentes, dans la paix et la cohésion sociale.