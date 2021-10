Elections locales : Le maire Abdoulaye Bibi Baldé candidat à sa succession à Kolda

En prélude aux prochaines élections locales du 23 janvier 2022, le maire sortant de Kolda et membre de l’Alliance pour la République (Apr), Abdoulaye Bibi Baldé actuel a organisé, samedi 16 octobre 2021, un grand meeting de sensibilisation et de mobilisation à l’endroit des militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Mouvance de […]

En prélude aux prochaines élections locales du 23 janvier 2022, le maire sortant de Kolda et membre de l’Alliance pour la République (Apr), Abdoulaye Bibi Baldé actuel a organisé, samedi 16 octobre 2021, un grand meeting de sensibilisation et de mobilisation à l’endroit des militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Mouvance de la majorité).

Une occasion pour l’édile de la capitale du Fouladou, par ailleurs Directeur général de la Poste, de déclarer sa candidature à sa propre succession, avant d’inviter ses autres camarades de parti et coalition, dont le ministre Moussa Baldé, Mameboye Diao et Abdourahmane Baldé Doura de se joindre à lui « pour l’émergence de Kolda et une victoire éclatante » de la coalition présidentielle au soir du 23 janvier 2022. Une fois réélu, Abdoulaye Bibi Baldé dit compter dédier ce nouveau mandat aux femmes. « Une élection locale, surtout celle qui s’approche doit se préparer activement et donc, nous avons invité nos populations à renforcer leur cohésion et leur solidarité, pour que nos objectifs soient atteints », a indiqué le maire de Kolda. « Tout candidat contre ma candidature à la tête de la municipalité de Kolda est contre l’unité et le Benno book yakaar » a averti Abdoulaye Bibi Baldé.

Source : http://lesoleil.sn/elections-locales-le-maire-abdo...