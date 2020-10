Élections locales: Une alliance Pds – Pastef en vue Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

Une alliance Pds – Pastef est en vue, selon Sud Quotidien qui donne la nouvelle. L’idée a été évoquée par le député libéral Toussaint Manga sur sa page Facebook. Du côté des libéraux, on semble être emballé par cette proposition de l’ancien patron de l’Ujtl. Par contre l’idée ne semble pas trouver un écho favorable… Une alliance Pds – Pastef est en vue, selon Sud Quotidien qui donne la nouvelle. L’idée a été évoquée par le député libéral Toussaint Manga sur sa page Facebook. Du côté des libéraux, on semble être emballé par cette proposition de l’ancien patron de l’Ujtl. Par contre l’idée ne semble pas trouver un écho favorable chez les patriotes qui émettent des réserves. A Pastef, on joue la carte de la prudence. Mais ce qui est sûr une alliance électorale Pds-Pastef va émietter ou du moins fragiliser fortement la majorité présidentielle BBY.



Source : Source : https://yerimpost.com/elections-locales-une-allian...

