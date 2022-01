Elections locales dans les Sicap: Amadou Bâ galvanise Zahra Iyane Thiam et ses militants Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 16:27 | | 0 commentaire(s)| Zahra Iyane Thiam, candidate de « Benno Bokk Yakaar » à la Mairie de Sicap, a recu le coordonnateur de « Benno Bokk Yakaar » de la région de Dakar, Amadou Bâ. L’ancien Ministre affirme que ce qu’il a trouvé sur place est rassurant. Et, il espère que la population de cette localité va accompagner Zahra Iyane Thiam, qui prône un programme cohérent pour l’émergence de Sicap. Son programme est en parfaite conformité avec celui d’Abdoulaye Diouf Sarr, tête de liste de la coalition « Benno Bokk Yakaar ». Amadou Bâ a transmis les remerciements du Président Sall et promet une victoire éclatante de la Coalition.

Zahra Iyane Thiam rappelle de l’ancienne époque devant des militants qui étaient autrefois hostile. Elle précise que ces populations, rencontrées ont tout temps, montré une disponibilité indéfectible.



Zahra dit comment est né le processus de subvention des femmes de Sicap. Elle les avait conseillé de bien gérer les fonds afin de réussir un investissement profitable. Depuis lors, elle a accompagner et financié un des trois projets présentés par les femmes.



