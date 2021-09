Élections locales de 2022: Le mouvement And Suxali Sénégal a déjà fait son choix, la candidature de Habib Niang validée Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 11:54 | | 0 commentaire(s)| Pour les élections locales de 2022, le mouvement And Suxali Sénégal a décidé d’accompagner et de soutenir la candidature de Habib Niang. Ainsi, pour la prochaine élection municipale, ils n’ont pas attendu le signal du maître du jeu, Macky Sall. Le mouvement décrète avec insistance, « la candidature de leur leader est non négociable ».



Reportage Mounirou Mbengue





