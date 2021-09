Élections territoriales 2022: L’appel de Serigne Mountakha Mbacké à la classe politique Rédigé par leral.net le Lundi 27 Septembre 2021 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a appelé lundi la classe politique à aller aux élections territoriales du 23 janvier 2022 sans incidents majeurs. Il l’a fait savoir dans son discours prononcé par son porte-parole à l’occasion de la cérémonie officielle, marquant la fin du grand Magal. « Pour ces élections à venir, nous […] Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a appelé lundi la classe politique à aller aux élections territoriales du 23 janvier 2022 sans incidents majeurs. Il l’a fait savoir dans son discours prononcé par son porte-parole à l’occasion de la cérémonie officielle, marquant la fin du grand Magal. « Pour ces élections à venir, nous invitons les acteurs et l’ensemble de la classe politique à éviter de verser dans la violence pour qu’elles se passent dans la paix et qu’elles soient surtout transparentes », a plaidé le guide religieux. Le khalife général des mourides souhaite qu’après ces joutes, les gens puissent continuer à travailler dans la cohésion et à vaquer tranquillement à leurs préoccupations. « Nous souhaitons que tout se passe sans problèmes majeurs », a-t-il dit.



Source : Source : http://lesoleil.sn/elections-territoriales-2022-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager