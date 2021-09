Élections territoriales 2022 : liste unique et manifestations politiques interdites à Touba Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

En cette veille d'élections, le khalife général des Mourides rappelle que, conformément à ses prédécesseurs, il tient au respect des interdits en matière d'activités politiques. « Il n'est plus question d'entendre des invectives et menaces dans la cité religieuse, en période électorale. Et quiconque veut mener ses activités politiques le fasse hors de la cité religieuse de Touba », indique son porte-parole. En effet, rappelle-t-il, sa mission à la tête de la communauté consiste à veiller et à mettre en garde. « La communauté rurale a existé sous le magistère de Serigne Abdou Lahad et il y avait, à l'époque, une liste unique. Aujourd'hui, le monde a évolué, mais Touba est une ville spéciale. À cet effet, aucun changement ne sera apporté à la démarche à adopter. Il n'y aura que la liste du Khalife général », a-t-il rappelé. M. DIÈYE



