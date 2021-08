Elh. Amadou Dieng TEKKI : “ Mamadou Lamine Diallo sera candidat en 2024…le parrainage est illégal “. Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 12:14 | | 0 commentaire(s)| À l’instar des autres leaders de l’opposition, le Président du mouvement TEKKI sera bel et bien candidat en 2024, nous apprend le porte dudit mouvement, Elhadji Amadou Dieng qui était invité de leral TV.



Mamadou Lamine Diallo sera Candidat en 2024, il a le vécu et l’expérience pour diriger ce pays, a déclaré Monsieur Dieng. Toutefois, le responsable de TEKKI fustige la mise en place du parrainage pour empêcher certaines personnes de se représenter, alors cette pratique, dit-il, est illégale en démocratie.



Bien avant cette perspective, le mouvement TEKKI, compte bien briguer les communes avec la plate-forme de l’opposition CRD.

Aujourd’hui nous avons des maires président, et qui joue tous les rôles dans le conseil municipal, alors qu’on devrait avoir une equi municipale , et par conséquent une gestion collégiale. Avec la plate-forme CRD nous comptons mettre des équipes qui travaillent pour l’intérêt de la population.

Accueil Envoyer à un ami Partager