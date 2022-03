Elhadj Diop sur Speak Up Africa: "Il faut qu'on valorise la femme pour l'émergence de la société" Elhadji Diop qui dirige une association qui lutte contre le paludisme, soutient que la femme représente beaucoup de choses pour lui. "Je me considère comme le porteur de voix des femmes, surtout les jeunes filles. Il faut qu'on valorise la femme", a t-il dit sur Speak Up Africa.

L’initiative Voix EssentiELLES vise à soutenir les femmes et les jeunes filles, dans toute leur diversité, en favorisant leur engagement significatif dans les espaces et les processus de prise de décision qui influent sur les politiques et les programmes de santé.



Menée par l’organisation de plaidoyer basée à Dakar, Speak Up Africa, et en partenariat avec la Fondation CHANEL et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Voix EssentiELLES vise à appuyer les efforts de diverses organisations à base communautaire dirigées par des femmes à l’aide d’un fonds et d’un programme de renforcement de capacités.

