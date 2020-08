Élimination en Ligue des Champions par Lyon , Ronaldo sort enfin du silence

La saison de la Juventus a pris fin hier après l’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face à l’OL (1-0, 1-2). Double buteur hier, Cristiano Ronaldo n’a pu empêcher cette désillusion. Le Portugais a attendu la journée du lendemain pour enfin s’exprimer. Il faut dire que depuis la rencontre d’hier, la Vieille […]

La saison de la Juventus a pris fin hier après l’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face à l’OL (1-0, 1-2). Double buteur hier, Cristiano Ronaldo n’a pu empêcher cette désillusion. Le Portugais a attendu la journée du lendemain pour enfin s’exprimer. Il faut dire que depuis la rencontre d’hier, la Vieille Dame a annoncé la fin de l’aventure pour Maurizio Sarri, qui a donc été licencié après seulement une saison. Dans un message posté sur Instagram, CR7 n’a pas parlé de son désormais ex-entraîneur mais a évoqué la suite. Il espère revenir encore plus fort la saison prochaine et promet aux tifosi que des réflexions seront menées pour combler les ambitions turinoises.

Sur son compte Instagram, la star déclare, «La saison 2019/20 est terminée pour nous, beaucoup plus tard que d’habitude mais plus tôt que prévu. Il est maintenant temps de réfléchir. Il est temps d’analyser les hauts et les bas car les critiques servent à s’améliorer. Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde et travailler comme le meilleur du monde, afin que nous puissions nous définir comme l’un des meilleurs et des plus grands clubs du monde. Gagner à nouveau la Serie A dans une année aussi difficile est quelque chose dont nous sommes très fiers. Personnellement, marquer 37 buts pour la Juventus et 11 pour le Portugal est quelque chose qui me fait affronter l’avenir avec une ambition renouvelée et le désir de continuer à jouer pour faire encore mieux chaque année. Mais les fans exigent plus de nous. Ils attendent plus de nous et nous devons continuer. Nous devons être à la hauteur d’attentes plus élevées. J’espère que ces courtes vacances nous permettront à tous de tirer le meilleur pour revenir plus forts que jamais.»

Source : http://atlanticactu.com/elimination-en-ligue-des-c...