Eliminatoire Mondial Qatar 2022: Le Sénégal qualifié pour les barrages

Les « Lions » se qualifient pour le dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde 2022. Sadio Mané et sa bande ont battu ce mardi la Namibie ce mardi 12 à Johannesburg, sur le score de 3-1 grâce à un triplet de Famara Diédhiou, comme l’avait fait Diouf en 2002, face à cette même équipe.



Le buteur sénégalais déterminé à reprendre sa place de titulaire au sein de l’équipe est actuellement à 9 buts. Cette victoire du Sénégal va permettre à Aliou Cissé d’aborder tranquillement les 5e et 6e journées des qualifications.



Des matchs qui vont permettre au patron de la « Tanière » de revoir certaines choses, comme par exemple, les imperfections notées au niveau de la défense sénégalaise, lors des dernières sorties de l’équipe.



