Éliminatoires Afrobasket : la forte demande de la Fédé à l?État du Sénégal

Le Sénégal s'apprête à abriter les éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025. À trois jours du tournoi, le président de la Fédération sénégalaise, Me Babacar NdIaye, a demandé à l'État du Sénégal de prendre en charge certaines dépenses qui s'élèvent à 78 millions FCFA. "Le budget global est de 178 millions. On a déposé tous les documents au ministère. Il faut noter que dans ce genre de tournoi les équipes sont logées, restaurées et transportées par le pays organisateur. Les équipes versent 90 dollars (55 000 francs) par jour et personne. Si on fait le calcul, cela fera 47 millions pour les 7 pays. L’équipe du Sénégal est prise en charge par l’État", a déclaré Me Ndiaye, ce mercredi lors d'une conférence de presse.



100 millions pris en charge par la Fédération et 78 par l'État



"Dans ce budget, on demande à l’État de prendre en charge certaines rubriques comme les hôtels ou encore le transport qui s’élèvent à 78 millions. Les 100 millions, nous les prendons en charge. Cela va nous aider à faire face aux autres charges. On ne peut pas compter sur la billetterie parce que ce n’est pas quelque chose de fixe. De ce fait, une subvention de l’État dans certaines rubriques serait la bienvenue. On ne doute pas que les autorités feront le nécessaire. Le ministère a toujours répondu à nos sollicitations. C’est l’image du Sénégal qui se joue. Je sais que l’État fera le nécessaire pour la réussite de cette fenêtre."



Les dispositions déjà prises, le Cameroun seule équipe attendue



"Le Sénégal accueille la 2e fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin. Ce sera un VSD de basket avec 8 équipes, dont celle du Sénégal. Toutes les dispositions sont prises pour une parfaite réussite de l’évènement. Pour le moment, il ne reste que le Cameroun qui doit être là aujourd’hui (ce mercredi). Les officiels FIBA et les arbitres commencent à arriver. Ce matin (ce mercredi), les officiels de la FIBA ont fait le tour des hôtels pour voir les conditions de séjour des équipes. Je pense que nous serons bien notés."



Le moment pour le Sénégal de montrer son leadership dans le basket africain



"Ce sera un total de 12 matchs, soit 4 par jour. Je crois que c’est une bonne chose pour le Sénégal de montrer une fois de plus son leadership dans le basket africain et le sport d’une manière générale. On a pris toutes les dispositions pour permettre au public de venir regarder les matchs. On travaille avec Dakar Dem Dikk pour le transport des supporters. Les billets sont en vente en ligne avec des prix abordables."



Le PM Ousmane Sonko invité, VJ et Mia Guissé sur scène



"On veut réussir le pari de la mobilisation. Je profite de cette occasion pour inviter le Premier ministre Ousmane Sonko au stade. Ce serait bien de l’avoir au stade samedi face au Gabon et pourquoi pas dimanche aussi contre le Cameroun. Cela va pousser les gens à venir et on aura du public et de l’argent dans nos caisses. On va lui adresser une correspondance par le canal du ministère des Sports.



La réunion technique entre la FIBA et les équipes se tiendra demain (ce jeudi) à 18h. Ce sera à l’hôtel Fleur de Lys. On a décidé de donner un cachet culturel avec la prestation des artistes. Ce week-end, VJ et Mia Guissé vont se produire à Dakar Arena."



Programme des matchs

Groupe A

Vendredi 22 novembre 2024

12h00 Soudan Sud - Maroc

15h00 RD Congo - Mali

Samedi 23 novembre 2024

12h00 Mali - Soudan Sud

15h00 Maroc - RD Congo

Dimanche 23 novembre 2024

12h00 Mali - Maroc

15h00 Soudan Sud - RD Congo

Groupe C

Vendredi 22 novembre 2024

18h00 Sénégal - Rwanda

21h00 Cameroun - Gabon

Samedi 23 novembre 2024

18h00 Gabon - Sénégal

21h00 Rwanda - Cameroun

Dimanche 23 novembre 2024

18h00 Sénégal - Cameroun

21h00 Gabon - Rwanda



