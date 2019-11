Eliminatoires CAN 2019 : Le Sénégal écrase l’équipe d’Eswatini (4-1) avec un triplé de Famara Diédhiou

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|



Après sa victoire face au Congo, le Sénégal enchaine. Les lions ont dominé, ce dimanche, en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires CAN 2021, la modeste équipe d’Eswatini (4-1).



Malgré une première mi-temps cauchemardesque (0-0) avec un penalty manqué par l’attaquant Famara Diédhiou, les coéquipiers de Sadio Mané n’ont pas tremblé. Après l’arrêt du match en seconde période à cause d’une forte pluie, ils ont pris le jeu en main et ont vite pris les devants (1-0) à la 58eme minute.



Auteur de l’ouverture du score, Famara Diédhiou s’est ensuite régalé en marquant deux autres buts (65eme et 67ème minute) dans cette partie. Un triplé historique en moins de dix minutes pour l’attaquant de Bristol City (D2 Angleterre). Le dernier joueur Sénégalais à inscrire un triplé en équipe nationale du Sénégal est Papis Dembé Cissé.



Menés au score, les locaux n’ont pas baissé les armes. Ils sont parvenus à réduire le score par l’entremise de leur attaquant, Fganelo Mamba (70e) qui sera dans la foulée exclu pour un second carton jaune (72e) suite à une faute sur le latéral Sénégalais, Lamine Gassama.



En supériorité numérique, le Sénégal a continué d’attaquer. Servi par le milieu de terrain, Krépin Diatta (sa troisième passe décisive dans ce match), Pape Alioune Ndiaye marque le quatrième but de la partie (77e). Le score en resta là jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre.



Avec cette large victoire, le Sénégal (6 points) reprend pour le moment la tête du groupe I sur la Guinée Bissau qui affronte, ce dimanche à 16 l’équipe du Congo.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos