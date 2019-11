Eliminatoires CAN 2021: le Sénégal domine le Congo (2-0) à la mi-temps L’équipe du Sénégal domine celle du Congo (2-0) à la mi-temps, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 dans le Groupe I. Les buts des "Lions" ont été marqués respectivement par Sidy Sarr (25e) et Habib Diallo (37e).

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 20:41





