Éliminatoires CAN 2022 / Incident entre la Gambie et la délégation Gabonaise : La CAF regrette et saisit la commission disciplinaire. Lundi 16 Novembre 2020

L'incident survenu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 novembre n'a pas échappé à la confédération Africaine de football qui a publié un communiqué ce lundi après-midi pour afficher sa désapprobation. Mieux, le secrétaire général de la CAF d'informer que la commission disciplinaire a été saisie pour faire toute la lumière dans cette affaire où les deux parties se rejettent mutuellement la faute.



Le document parvenu à Dakaractu fait état d'un regrettable incident dont les instances disciplinaires examineront les tenants et les aboutissants afin d'appliquer les sanctions qui s'imposent.



Pour rappel, la délégation Gabonaise avait été retenue pendant plusieurs heures à l'aéroport international de Banjul par les autorités gambiennes avant d'être autorisée à entrer. Il leur était reproché de ne pas avoir fait leurs tests de dépistage Covid-19. Une thèse démentie par la partie Gabonaise. En cas de faute, les sanctions pourraient être lourdes pour les mis en cause...

Source : https://www.dakaractu.com/Eliminatoires-CAN-2022-I...

