Éliminatoires CAN 2025 : Le Nigeria démarre fort, le Cameroun assure l'essentiel… Samedi 7 Septembre 2024

La suite de la première journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, s’est déroulée ce samedi. Du côté des Super Eagles, Ademola Lookman auteur d’un doublé et Victor Osimhen se sont distingués en marquant des buts décisifs pour le Nigéria qui s’est imposé (3-0) face au Bénin. De leur côté, Les Lions Indomptables du Cameroun ont affronté la Namibie qui à tenu pendant longtemps avant de s’incliner (1-0) suite à un but de Vincent Aboubakar à la 65e minute, portant son total à 40 buts en sélection. Enfin, la Mauritanie, avec un but de Sidi Amar à la 84e minute, a également remporté son match contre le Botswana (1-0), confirmant son statut de huitième de finaliste de la dernière CAN.

