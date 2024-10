Eliminatoires CAN 2025 : Les "Lions" prêts à tout donner pour s'imposer et se qualifier (Entraîneur) Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur national par intérim, Pape Bouna Thiaw, a promis, lundi à Lilongwe, que son équipe va mettre tout en œuvre contre le Malawi pour s’imposer et assurer sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football 2025 au Maroc. ‘’Nous ne sommes pas encore qualifiés. Nous serons en face d’une équipe de Malawi qui sera motivée, car elle a encore toutes ses chances de se qualifier. De notre côté, nous voulons valider notre qualification à partir de mardi. Nous allons mettre en place tous les ingrédients pour y parvenir’’, a-t-il dit. Thiaw s’exprimait en conférence presse organisée à la veille du match de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc à Lilongwe, contre le Malawi. Il était accompagné par le milieu de terrain du Sénégal Nampalys Mendy. Les Lions du Sénégal sont assurés de se qualifier en cas de victoire contre les Flames du Malawi. A deux journées de la fin des éliminatoires, le Burkina Faso, qui évolue dans le même groupe L, s’est déjà qualifié, dimanche, après sa victoire, 2-0, contre le Burundi. ”Pour mon avenir sur le banc, je laisse les chose se faire d’elles-mêmes” ‘’J’ai une mission, celle de qualifier, à la prochaine CAN, le groupe qui est en train de faire du bon travail. Si nous validons notre place à la CAN 2025, dès demain (mardi), le peuple sera content’’, a-t-il soutenu. Interpellé sur son avenir en équipe nationale, Pape Bouna Thiaw a soutenu qu’il reste concentré sur sa mission actuelle qui est de qualifier le Sénégal à l’issue de cette double confrontation contre le Malawi. ‘’Nous sommes sur la bonne voie. Pour mon avenir dans le groupe, je laisse les choses se faire d’elles-mêmes’’, a-t-il dit. ‘’Un bon état d’esprit dans la tanière’’ Le technicien sénégalais s’est réjoui du ‘’bon état d’esprit’’’ et de l’ambiance qui règnent au sein du groupe. ‘’C’est très important d’être dans ce genre d’atmosphère lorsqu’on s’apprête à jouer des matchs importants comme celui contre le Malawi’’, a-t-il ajouté. ‘’Tout le monde est bien et à l’aise. Le groupe vit bien. Nous sommes derrière l’entraîneur. Il connait déjà les joueurs. Il a les mots pour rassembler tout le monde. L’équipe est tellement bien que c’est facile de la diriger’’, a soutenu Nampalys Mendy. Pour le milieu de terrain de Lens (France), chaque joueur ‘’est là pour défendre’’ les couleurs du pays. ‘’Que nous soyons titulaires ou remplaçants, chaque fois qu’on foule la pelouse, on donnera le meilleur de nous’’, a-t-il assuré.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76253-eliminatoire-c...

