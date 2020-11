Éliminatoires CAN Cameroun 2022 Sénégal vs Guinée Bissau Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Retour à la compétition pour les Lions de la Teranga. Pour cette troisième des éliminatoires de la CAN 2022 devant se tenir au Cameroun, les protégés d’ Aliou Cissé devront en découdre avec les voisins Bissau-guinéens. La rencontre aura lieu au stade Lat Dior de Thiès à 16 heures. Favori de son groupe qu’il partage […] Retour à la compétition pour les Lions de la Teranga. Pour cette troisième des éliminatoires de la CAN 2022 devant se tenir au Cameroun, les protégés d’ Aliou Cissé devront en découdre avec les voisins Bissau-guinéens. La rencontre aura lieu au stade Lat Dior de Thiès à 16 heures. Favori de son groupe qu’il partage aussi le Congo et l’ Eswatini, le Sénégal devrait facilement défaire les Lycaons pour réconforter sa position de leader avec un 3/3. Le match retour est prevu

Ie 15 novembre en Guinée Bissau.



Source : Source : https://letemoin.sn/eliminatoires-can-cameroun-202...

