Eliminatoires Coupe du monde 2026: Voici la liste d’Aliou Cissé Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur national vient de publier la liste des joueurs retenus pour les matchs du Sénégal contre le Soudan du Sud et le Togo respectivement prévus les 18 et 21 novembre 2023. Le sélectionneur national vient de publier la liste des joueurs retenus pour les matchs du Sénégal contre le Soudan du Sud et le Togo respectivement prévus les 18 et 21 novembre 2023.



Source : Source : https://lesoleil.sn/eliminatoires-coupe-du-monde-2...

Accueil Envoyer à un ami Partager