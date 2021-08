Eliminatoires Mondial 2022: Aliou Cissé convoque en renfort El Hadji Moutarou Baldé de Teungueth FC Le sélectionneur Aliou Cissé avait convoqué vendredi dernier, 25 joueurs pour les matches d’éliminatoires de la Coupe du monde, face au Togo et, au Congo. Avec un seul latéral droit dans sa liste, en la personne d’Ibrahima Mbaye, le sélectionneur national a finalement décidé d’appeler un autre arrière droit.





Le sélectionneur Aliou Cissé a porté son choix sur le joueur de Teungueth FC, El Hadji Moutarou Baldé pour renforcer la défense de l’équipe nationale. Le capitaine des Rufisquois qui avait reçu une pré-convocation, a été officiellement convoqué pour renforcer le groupe de Aliou Cissé.



D’après Record et Wiwsport, l’ancien sociétaire de l’AS Douanes qui a fait ses classes dans les différentes sélections nationales, va rejoindre la Tanière, dès ce dimanche.

Il vient concurrencer Ibrahima Mbaye, seul latéral droit de métier dans la liste des 25 de Cissé. A retenir que Moustapha Nam et Abdoulaye peuvent aussi jouer à ce poste.



