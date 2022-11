Elle avait soustrait des produits dans un magasin Auchan : Fatou Thiaw prend deux mois ferme Victime, encore une fois, de vol, Auchan obtient gain de cause. En effet, la femme dont le magasin accusait d’être sa voleuse, en l’occurrence Fatou Thiaw, est condamnée à deux mois de prison ferme.



Poursuivie pour vol au préjudice d’Auchan, la femme de ménage F. Thiaw a reconnu à la barre du tribunal d’instance de Dakar avoir volé à plusieurs reprises des produits dans le magasin Auchan de Mermoz. Elle a été confondue à six reprises par les caméras de surveillance.



Il ressort de l’accusation que Mme Thiaw a été prise en flagrant délit de vol. C’est au moment où elle sortait de la boutique qu’elle a été arrêtée avec des produits non déclarés. Au même moment, son co-prévenu Mouhamed Camara était à la caisse.



Une perquisition faite chez elle a permis aux enquêteurs de trouver des produits issus de ces vols. Interpellée, elle a déclaré avoir agi en complicité avec son co-prévenu M. Camara, caissier à la boutique d’Auchan, par ailleurs son petit ami qui travaille à Auchan depuis le 4 janvier 2022.



La dame a expliqué que le mode opératoire consiste à acheter un produit insignifiant dans le magasin et en profite pour prendre des marchandises de valeur. Arrivée au comptoir, son petit ami n’encaisse que le produit insignifiant et elle vide tranquillement les lieux, au nez et à la barbe des préposés à la sécurité.



Devant la barre du tribunal d’instance où elle a été jugée hier, Mme Thiaw a reconnu les faits. Son co-prévenu Mouhamed Camara a, quant à lui, contesté les faits. Il a juré par tous les dieux n’être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire.



Pour l’avocat d’Auchan, il y a un ‘’grand fossé’’ entre les déclarations des prévenus, la dame et son petit ami. À l’en croire, Mme Thiaw est ‘’l’agnelle du sacrifice, puisqu’elle a déclaré avoir agi en complicité avec non seulement son copain, ainsi que d’autres personnes travaillant dans la boutique’’.



Pour lui, ce vol a été organisé par Mouhamed Camara. Lorsque Mme Thiaw passait, il était à la caisse et il lui a facilité le passage avec des articles non déclarés. Pour la réparation, il a réclamé 10 000 000 F CFA. Le parquet a requis l'application de la loi pénale à l’égard des prévenus.



La défense de M. Camara est persuadée que le tribunal ne peut pas se baser sur les déclarations de la dame pour condamner son client. D’autant plus qu’aucun objet issu de ces vols n’a été retrouvé par-devers lui. Pour elle, aucun élément juridique n’incrimine leur client. Ce qu’Auchan cherche, c’est de licencier son client, déplore-t-elle.



De son côté, l’avocat de Mme Thiaw ne partage pas la conviction de ses collègues assurant les intérêts de M. Camara. Certes, des objets ont été retrouvés chez elle, mais cela ne veut pas dire qu’elle est l’auteure de ces vols. Elle a été naïve. C’est pourquoi elle a sollicité la compréhension et la clémence du tribunal à l’égard de la mise en cause.



Le juge, après avoir condamné Fatou Thiaw à une peine ferme de deux mois, a relaxé purement et simplement son co-prévenu Mouhamed Camara. Elle est également contrainte à allouer la somme de 500 mille francs CFA à Auchan.



