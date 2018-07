Elle débarque à son mariage sans le savoir

Lesley se doutait bien de quelque chose, mais jamais elle n'avait osé imaginer une surprise pareille. Invitée au renouvellement des vœux d'un couple d'amis, la semaine dernière, près de Hastings (sud), la Britannique de 35 ans a débarqué sur les lieux de la cérémonie et s'est retrouvée face à Chris, son compagnon de longue date. Celui-ci lui a tendu un bouquet de fleurs et la star du jour a fait son entrée dans la salle au bras de son père, sous les applaudissements de l'assistance.



Tout le monde, sauf Lesley, était au courant de ce qui se tramait. «Bien sûr, j'avais des soupçons, mais jamais je n'aurais pensé être la mariée», confie la trentenaire au Daily Express. C'est en découvrant que l'amie qui était censée renouveler ses vœux portait une robe normale qu'elle a compris ce qui lui arrivait. «J'ai éclaté en sanglots», raconte Lesley. Les deux Britanniques sont en couple depuis 17 ans et sont les parents d'un adolescent de 13 ans. Lesley rêvait depuis longtemps de se marier, mais Chris rejetait sans cesse les demandes de sa compagne. «J'avais l'impression que le mariage n'était pas pour moi», explique l'homme de 53 ans. C'est à Noël 2017 que Chris a eu une illumination et qu'il a pris la grande décision de sauter le pas.



Elle le soupçonne de la tromper



Le Britannique a mis six mois à préparer cette surprise dans le plus grand secret. Une mission difficile à accomplir, d'autant plus que Lesley a commencé à se faire des films: en découvrant que son homme l'avait virée de sa liste d'amis sur Facebook et qu'il avait mis un mot de passe sur son téléphone, la trentenaire s'est mise à se demander si elle n'était pas cocue. Tina, la meilleure amie de Lesley, a pour sa part eu la lourde tâche de lui faire choisir une robe de mariée sans qu'elle comprenne que c'en était vraiment une. La Britannique s'est posée énormément de questions quand sa copine lui a demandé de choisir «la robe de ses rêves». Une fois la tenue achetée, Lesley a commencé à stresser à l'idée de se pointer au renouvellement des vœux de ses amis en robe de mariée.



Mais la force de persuasion de Chris et de leur entourage a fait des merveilles, et la trentenaire a fini par accepter l'idée qu'elle portait une tenue de demoiselle d'honneur et non une robe de mariée. Une fois l'effet de surprise passé, Lesley a eu droit à la cérémonie de mariage dont elle avait toujours rêvé: Chris connaît par cœur les goûts de sa dulcinée. «C'est incroyable. Je veux dire, quel homme peut organiser un mariage et taper en plein dans le mille à chaque fois?», s'émerveille Lesley.



(L'essentiel/joc)