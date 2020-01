Elle quitte son mari 6 jours après leur mariage et s’enfuit avec son ex copain

Selon le post d’un abonnée Facebook, Angela Damla, cherchant des informations utiles sur le sort de la mariée, le couple s’est marié le 14 décembre.



Angela a affirmé que la mariée s’était enfuie avec son “Sugar Daddy”.



Cependant, une certaine Shuaibu Inusa, une camarade de classe du marié et diplômée de la Federal Polytechnic Bauchi Accountancy basée à Jos, dans l’État du Plateau, au Nigeria qui a assisté au mariage, a réfuté les affirmations.



«Elle est partie avec son autre petit ami et non son sugar Daddy. C’est quelqu’un que je connais depuis des années, j’ai assisté au mariage car le mari était mon aîné à l’école secondaire. Nous venons tous de la même ville. Elle a choisi de partir. Certains membres de sa famille et ses amis l’ont appellée mais elle a répondu qu’elle ne reviendrait pas », a déclaré Inusa.