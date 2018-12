Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elle raconte comment elle a épousé son beau-père et ex-copain de... sa sœur ! Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018 à 14:23 | | 0 commentaire(s)| Une jeune femme a fait sensation sur la toile en racontant comment elle a épousé son beau-père et sa révélation a suscité un long débat sur Twitter.



La jeune femme connue sous le pseudonyme Tyffin sur les médias sociaux, a déclaré sur qu’elle était heureuse de s’être mariée avec son beau-père qui avait divorcé de sa mère, parce qu’il sortait avec sa sœur.









«Que ferais-tu si tu découvrais une semaine avant ton mariage, que ton partenaire a eu une relation avec un membre de ta famille il y a 5 ans? »



Tyffin a alors répondu à la question en affirmant: “Mon beau-père est sorti avec ma sœur, cela a conduit à son divorce avec ma mère et aujourd’hui, nous (son beau-père et elle ndlr) sommes des heureux mariés … alors oui, vous ne devriez pas laisser cela vous arrêter.”



Après cette révélation choquante, elle ajoute : “Bien sûr, toute la famille est cool avec ça, ma mère est restée pendant 3 mois après que j’ai eu mon premier enfant et ma sœur continue de me rendre visite, l’amour voit au-delà de petites choses comme le” passé “que personne ne peut changer. Pourquoi lui? Il est un homme bon, alors pourquoi pas lui? “.



” Vous tous désapprouvez cela mais êtes cool avec Adam et Eve ou devrais-je dire les enfants de Noah, s’il vous plaît, c’est ma vie et mon choix. La société ne devrait pas vous imposer de règles. Mon mari n’a pas trompé ma mère, elle a seulement rompu avec lui, car il a déjà fréquenté ma sœur. Nous avons passé cela maintenant », a-t-elle écrit.



« Il y a eu beaucoup de malentendus, veuillez bien comprendre, mon mari n’a pas trompé ma mère avec ma sœur, il est sorti avec ma sœur avant de rencontrer ma mère, je ne savais pas que c’était si mauvais sinon je l’aurais gardé pour moi-même, si vous êtes énervé, nous sommes en Sarre, en Allemagne “, lit-on dans le message.





Felicia Essan Salut !! Je suis Felicia Essan. Retrouvez mes articles sur les actualités Showbiz, potins africains et d’ailleurs, les faits divers, confidences, les astuces beauté. Je suis une amoureuse de la lecture, de tout ce qui touche à la féminité. Je suis également grande passionnée de multimédia.

feliciaessan@afrikmag.com

