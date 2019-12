Elle simule une grossesse puis tue sa meilleure amie pour lui voler son bébé

Ce matin là, la trentenaire avait déposé son autre enfant de 6 ans à son école situé à Austin, au Texas (Etats-Unis).

Après, on n'a plus aucun signe de vie de la maman et de son bébé. Sa voiture avait été retrouvée devant chez elle. Et ses papiers d’identité ainsi que le sac de couches de la petite Margot étaient restés au domicile.

Le corps sans vie d’Heidi Broussard a finalement été retrouvé vendredi à Houston dans le coffre d’une voiture chez Magen Fieramusca, la "meilleure amie" de la disparue.

Selon les premières constatations, la maman a été étranglée à mort. Quant au bébé, il a été retrouvé sain et sauf dans la maison de Magen Fieramusca.

Cette dernière avait simulé une grossesse pour voler le bébé de sa meilleure amie et la tuer.

Elle s’était montrée très inquiète et grandement préoccupée de la disparition de son amie de longue date dans les jours précédents son arrestation.

Pour sa fausse grossesse, elle avait créé une liste de cadeaux sur Amazon avec une date de naissance le 1er décembre, le même terme que pour le bébé d'Heidi.

Elle a été inculpée de meurtre et d'enlèvement d'enfant.

